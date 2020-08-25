侯友宜明宴請新北立委 這些建設盼獲幫忙

新北市長侯友宜預計明晚將宴請新北12立委，侯友宜今指出，包含軌道建設、停車場、交通道路、水利設施等項目，除了需要立委協助爭取經費，也需要向中央部會協助溝通，給予行政幫忙，他自己也會盡全力向中央溝通。

侯友宜表示，立委們非常關心新北大小建設，他希望找時間跟所有立委聊一聊，聽取意見作為他未來施政方向，也會把目前施政狀況報告給立委，另外立委在反映議題上，中央比較容易聽進，新北不論現有預算分配與前瞻2.0，都需要立委幫忙。

不過明晚餐敘有1、2名立委無法出席，侯友宜說，已有事先溝通並告知當天有事，過去跑行程時都會跟立委不定碰面，也都提供他意見，不過大家齊聚一堂有共識，做起來會更有方向，感謝大部分委員都能出席。

至於爭取的項目，侯友宜說，主要是軌道建設，因牽涉到中央出來統籌；新北停車場需求性很高、重要道路興建等經費；新北汙水下水道、河岸兩邊整治；社會福利等項目，都需要委員幫忙爭取經費。

新北捷運局長李政安表示，八里、五泰輕軌目前在國發會審查中，深坑輕軌交通部仍有意見正在修正當中，汐民線近期因基隆輕軌競合關係，這4條捷運路線希望立委能幫忙爭取納入前瞻經費，並盡快核定。

李政安說，汐民線綜規階段初估1160億元，新北負擔196億元；五泰輕軌219億元，新北負擔147億元；八里輕軌78億元，新北負擔45億元；深坑輕軌126.11億元，新北負擔80.14億元。盼中央能夠再多負擔相關經費。

新北交通局長鍾鳴時指出，新北停管基金全部挹注新建新停車場工程，目前還負債60億財源明顯不足，永和永平國小停車場、三重玫瑰停車場、板橋海山高中停車場，當地都有龐大停車需求，盼納進前瞻2.0。

鍾鳴時說，永和永平國小停車場10億元，欲向中央爭取5.4億元；三重玫瑰停車場4.6億元，向中央爭取1.6億元；板橋海山高中停車場4.2億元，向中央爭取1.8億元。另外還有興建淡北道路等經費，需要中央支持。

新北水利局長宋德仁說，盼爭取新北抽水站機組更新，像是新莊潭底溝抽水站就需要5億元，汙水系統工程也要3億元，另外還有北海岸河川環境營造計劃、水岸休憩景觀橋計畫、淡水河五股到八里水環境改善計畫，都需要中央幫忙。

新北社會局長張錦麗說，新北外來人口多，積極建設公共托育中心，盼中央納入補助範圍；托老中心、社區關懷據點、銀髮俱樂部場地，也希望中央給予修繕費用；托育津貼全國每人2500元，希望中央統一補助，不要讓地方自付1成5。