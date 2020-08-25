談大巨蛋爭議 柯文哲：干我屁事

台北市建管處8日宣布已同意大巨蛋復工，引發爭議。台北市長柯文哲今天表示，大巨蛋還好，「不是不知不覺在長大嗎」，之後又說，「干我屁事，又不是我造成的」。

柯文哲下午受邀上浪Live「大人物駕到」直播節目，期間他被問及大巨蛋議題，笑稱：「大巨蛋還好啊，不是不知不覺在長大嗎？」

接著直播主用腹語詢問：「大巨蛋要蓋好，錢怎麼還不下來？」柯文哲用熊貓玩偶學習腹語回答：「干我屁事，又不是我造成的，干我屁事。」

另外，被問及對著冷冰冰的螢幕講話會不會很尷尬？柯文哲表示，不會，已經習慣了，每天都要跟一堆鯊魚（指媒體）講話，還強調「我恨你們（媒體），我非常恨你們」。

台北市建管處8日發布新聞資料表示，7日已同意大巨蛋可復工。對此，台北市議員簡舒培和林亮君10日到台北地檢署，告發柯文哲圖利遠雄。