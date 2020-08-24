迎浪漫七夕 林口公所送情人襪推6大約會聖地

明天就是七夕情人節，林口區公所與台灣首間襪子工廠「吳福洋襪子故事館」推出聯名氣墊運動襪，只要在公所粉專留言就有機會抽中，情人襪上更羅列轄內6大情侶必遊景點，如仁愛路觀景台，擁有寬廣及無光害的絕佳視野，可清楚看到夜間台北的霓紅閃爍，邀情人來林口度過浪漫夜晚。

林口區長藍品畯指出，為振興在地經濟，首度與吳福洋襪子觀光工廠聯名，推出「LINKyOU林口氣墊運動襪」，將林口英文名LINKOU中加入y字母，後方變成you，表達「林口與你同行」，目標打造為林口伴手禮。

藍品畯表示，公所粉專也推出留言抽情侶襪活動，短短3天即有近2萬人觸及，即日起至8月31日按讚粉專貼文並留言分享，即可參加，情人襪包裝上更印製在地必遊6大景點，讓民眾看見林口之美。

其中仁愛路觀景台可說是小資約會首選，擁有寬廣及無光害的絕佳視野，白天可清楚看見101，晚上可欣賞霓紅閃爍，越夜越美麗；老公崎步道為高架木棧步道，環境清幽且坡度不大，適合情侶扶持健行；吳福洋襪子故事館為台灣第一家襪子工廠，情侶可親自織雙情侶襪。