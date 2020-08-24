都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓
位於松山區台北市立體育場旁的都更案於去年12月23日報核，經8個月核定後今通過審議，這是繼南港昆陽捷運站北側都更案後，第二起通過審議、適用新制都更容獎案件，未來將打造二棟高14層及21層的住商混合大樓；而南港都更案則作策略型工業使用，更新後為一棟高27層的廠辦大樓。
北市都市更新處指出，由築丰興業股份有限公司擔任實施者的松山區都更案，去年12月23日報核、今年8月24日審議修正後通過；而由潤泰創新開發股份有限公司擔任實施者的南港區都更案則在去年12月27日報核，從報核至核定僅花約8個月時間。
松山區都更案範圍包含松山區北寧路及北寧路32巷、北寧路56巷所圍街廓，12月23日報核時同意比例為100%，市府即以「168專案」加速辦理。但實施者欲申請容移，在5月28日通過都計審議後，市府即召開168專案小組審議，今日更新審議決議「修正後通過」，核給容獎1.5倍。
更新處表示，松山區都更案更新為二棟地上14層及地上21層、地下5層的住商混合大樓，1樓作為商業及管委會使用、2樓以上為集合住宅、地下5層作為停車空間。土地使用為住三及住三之一，其建蔽率為45％、容積率225％，加上容移，此案容積率達337.5％。
另外，南港區都更案則為特商一，作策略型工業使用，更新後為一棟地上27層、地下5層作策略型工業使用，實施者規畫朝生技園區使用，未來擬有生技公司進駐，原容積率為300％，核定容獎趨近上限1.5倍，更新後容積率可達450％。
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