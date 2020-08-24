金山地瓜季開跑了 雨擾星光窯不減遊興

一年一度金山地瓜季，由副市長吳明機出席為今年的甘藷王競賽的冠軍們頒獎，宣示金山地瓜季正式開跑。雖受到颱風外圍環流影響下起大雨，民眾撐傘、穿起雨衣，控窯興致不減。歡迎民眾來到金山，吃鬆、軟、綿、密的金山地瓜。

新北市副市長吳明機指出，今年地瓜甜度王競賽，甜度高達13度，是媲美水果的甜度，希望透過趣味的競賽活動增進地瓜種植的技術，讓民眾想到地瓜就會來到金山購買，來到金山就可以吃到鬆、軟、綿、密的好吃地瓜。

往年金山地瓜季都會搭配控窯的趣味活動，不過辦在中下午的炎熱時段，讓攜家帶眷來參與活動的民眾邊烤地瓜邊流大汗，今年首創星光窯，但天公不作美，受到颱風外圍環流影響下起大雨，不過大雨降下反而為夏夜降溫不少，撐傘、穿起雨衣，民眾控窯興致不減。

今年所有活動都受到新冠肺炎影響，在台灣疫情趨於穩定，北海岸地區規劃一系列串聯的夜間活動，要在後疫情時代拼經濟，搭配金山地瓜產季開跑，民眾來到北海岸可以從早玩到晚，品嚐地瓜、看見北海岸絢爛的光影流動。