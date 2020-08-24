九份老街店家大洗牌 主打在地情懷搶國內商機

瑞芳區九份老街先前主打國際觀光客，在今年遇上肺炎疫情後觀光大傷，也因此店家紛紛出走、轉型，在經歷大洗牌後，搭配三倍券活動與暑假人潮，許多新店家力推在地情懷，加深與國內旅客的互動，歡迎民眾把握暑假來九份，消費拿好康。

基山街是許多民眾來訪九份時必來的購物去處，不管是品茶，或是吃芋圓買草仔粿，都是許多人的既定行程，只是肺炎疫情下，街上許多店面經歷大洗牌，有些進駐了特色店家，而有些老店則透過改裝或搬家、拓點，吸引國內旅客消費。

九份老柑仔店賈老闆表示，因為疫情的關係，今年六月，十多年的老店從原來豎崎路的階梯上，搬來基山街並重新裝潢，店內挑高呈現位在二樓的古風大門，還有各地鄉野調查蒐集的滿滿古物，擺放著琳琅滿目的懷舊糖果，尤其是上百年歷史的古床上端放層層甜點，有如舊時孩子的美夢呈現般，吸引不少旅客合影留念，希望主打的在地情懷，吸引台灣遊客主動蒞臨甚至打卡。

九份石記礦工食堂老闆石智能表示，過去原是開木屐店，許多外國遊客對亞洲特色木屐相當有興趣，但在疫情後幾乎沒了外國旅客，因此改賣傳統礦工料理，包括礦工飯與關東煮，希望實在的用料，清爽的湯頭，還有便宜的物價，能打動國內遊客的心。

瑞芳區長施玉祥表示，在暑假期間九份商家的觀光人潮逐漸復甦，九份商圈也在三倍券推出後，與經濟部、工研院合作，推出消費滿兩百，可至商圈辦公室轉扭蛋的活動，除了能抽到小木屐吊飾，還有漂亮的茶樓背板可供打卡，歡迎民眾把握暑假最後期間前來九份，消費拿好康。