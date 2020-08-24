路高巷低水排不出 汐止議員協調排水改善

新北市汐止區大同路2段551巷，因為地勢低，造成大雨一來，不但水排水不出去，主幹道大同路的水還會回流，影響行人通行，新北市議員廖先翔也希望能夠針對週邊區域排水做調整，將巷子的水導引到另一邊的茄苳溪，解決問題。

信望里長楊順德說，下大雨時，因為大同路面比較高，大部分的水都往地勢低的551巷流，造成路面經常積水，行人經常得涉水過，真的很不方便，所以，希望相關單位能夠協助改善。

市議員廖先翔表示，在大同路二段551巷只要下大雨就容易積水，主要是因為這一段是斜坡，水應該是往大同路方向流，但當地勢低的水要流往地勢高的本來就比較容易回流，造成積水，本來是希望是不是透過區域排水改善調整，只是目前週邊的排水溝都是比較老舊的，如果再把水接過去，可能也是會導致積水。

所以，在討論後研議是不是把水導到另一個方向也就是透過涵管導引到茄苳溪，那這部分會請市府協助區域排水系統的改善。