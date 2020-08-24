淡江大橋完工辦跨年煙火秀 立委盼成國際亮點

連接淡水、八里兩地，橫跨淡水河口的淡江大橋工程，自去年三月開工以來，進度被受關注。日前新北市長侯友宜拋出完工後，可以舉辦跨年煙火想法，對此立委洪孟楷也表贊同，更希望可讓新北淡水八里躍上國際舞台。

連接淡水、八里兩地，橫跨淡水河口的淡江大橋第三標主橋段工程，自去年三月開工動土以來，進度被受關注，而今年四月交通部長更參與主塔奠基典禮，打下第一支鋼管樁，工程進度如期進行。

新北市長侯友宜表，在2024年淡江大橋完工通車後，未來重要的節慶可考慮在海上平台施放煙火或規劃水舞演出，如同澳洲雪梨大橋一樣，甚至可以取代101的跨年煙火秀，成為全台灣的地標，讓大家看見台灣之美。

立委洪孟楷表示，侯友宜市長提出這個想法，大家都樂見其成，在大橋完工通車後，就可以馬上來規劃舉辦跨年煙火活動，而且搭配淡水及八里週邊觀光景點，也可以帶動地方產業經濟，更希望可讓新北淡水八里躍上國際舞台，也讓國內民眾在跨年又多了一個創新地標的好去處。