淡水發表2918張同號紙幣 挑戰金氏世界紀錄

全世界同號紙鈔，到底有多少張呢?新北巿道教會在淡水區發表「世界珍鈔之美」，由前三芝智成堂主委楊順復花了27年蒐集了來自世界100多個國家的紙幣2918張，全都具有編號同號的特性，例如111111、00000、99999等等，相當稀有。

新北巿道教會、台灣道教總會、台北市集幣協會、寶藏郵幣社、中華集幣協會等共同舉辦的「世界珍鈔之美」最大規模的全同號紙鈔收藏金氏世界紀錄的見證發表會。

前三芝智成堂主委楊順復表示，現場展示他個人過去蒐集2918張，來自世界100多個國家的紙幣，最重要的是這些紙幣都具有編號同號的特性，例如111111、00000、99999等等，相當稀有。

蒐集人楊順復表示，過去他花了27年的時間，因為興趣所以開始慢慢的蒐集紙幣，除了時間、興趣還有運氣之外，還得投入許多資金，而蒐集的困難度，在於台灣所發行流通的貨幣而言，號碼是六位數字，除了樣張以外，100萬張才出現9張，加拿大是七位數字，1000萬張才有9張，美國更是難得，共有8位數字，也就是說1億張連號中間才有9張，所以收集這樣的全同號紙鈔，困難度相當高。

蒐集人楊順復表示，這次他成為台灣擁有二面金氏世界紀錄的獎項，是台灣擁有最多的紀錄保持者。更在金氏世界紀錄公司成立全同號紙鈔收藏獨有獎項，也希望將與大家分享榮耀，更讓這項獨特紀錄在淡水發光。