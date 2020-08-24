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新北市宣布啟動「新住民二代培力光榮計畫」
新北市長侯友宜今天宣布啟動「新住民二代培力光榮計畫」，今年由金山高中等10校先試辦，預計5年內在北海岸及東北角47校全數推動，部分新二代及家長也現身說法。侯友宜說，新二代是新北市期待的力量，他希望透過新二代母語和母系文化，讓新北展現不同特色。
全市新住民約有10萬9千人，其中小學到高中新二代學生約3萬9千人；北海岸及東北角8行政區新二代學生有上千人，占總學生數17%。新學年度起由10校先試辦特色社團課程，如石門國小「皇冠小網紅」製播短片推廣東南亞文化，用在地海鮮做出越南風味美食；雙溪高中「用英語學越南語」，呈現越南文化。
新二代學生周芳琦等人說，初期難免遇到其他人調侃他們的語音，但後來都能融洽相處，無論媽媽的國家或是台灣，都是他們最愛的家鄉。
國泰慈善基金會董事長錢復今天也到場。他說，基金會推動的「回外婆家」，就是希望讓新二代兼有台灣和母系國家的優勢，這次與三芝、石門和老梅國小合作，設計系列影音培力課程，讓學生接觸更多元的學習內容。
侯友宜說，面對全球化及國際化趨勢，新北以「新住民」為未來10年市府6大願景工程之一。為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生優勢，決定啟動「新住民二代培力光榮計畫」。以雙溪牡丹國小為例，全校只有21名學生，就有6名新二代，但他們卻在這種環境下學會樂器。
他說，新住民是新北市往前走的「新」力量，今年先試辦的10校新住民學生逾450人，他們具有至少2種以上的語言和雙重身分優勢，希望透過計畫，讓學生結合興趣及技能，創新學習的管道。也感謝國泰慈善基金會讓孩子們在語言、文化傳統以及技能上獲得更多資源。
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