新北推電動輔助共享自行車 淡水先試辦

新北市共享自行車除了微笑單車外，新增電動輔助共享自行車先行在淡水試辦；交通局表示，電動輔助自行車今天上線，以手機APP租借，前10分鐘9元，後續每分鐘1元計費。

日前才因YouBike微笑單車系統1.0是否升級2.0的問題，引發雙北兩市YouBike是否能互通的爭議。新北市也於3月推出新北市電動輔助自行車試辦計畫，經公告公開徵求有2家廠商參與評選，最後由運點科技公司出線。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，新北市電動輔助自行車試辦計畫第一階段在淡水區與板橋、新店、三重等3條通勤綠廊試辦，共規劃55個點位，淡水區於今天下午5時起上線，板橋、新店、三重通勤綠廊則預定9月1日投車。

黃莉雅指出，電動輔助自行車藉著智慧手機操作，民眾只要手機下載APP並完成註冊即可用來借車，單次計費為前10分鐘新台幣9元，10分鐘後每分鐘1元。

交通局表示，電動輔助共享自行車和YouBike設站點及車柱停車的方式不同，而是採用電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區域，除避免衍生停車亂象外，廠商也提供公共自行車傷害保險，消費者可透過APP免費加入保險，讓騎乘更有安全保障。