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身障者不怕搭不到復康巴士 北市結合通用計程車增運能
台北市復康巴士提供身心障礙者預約載送服務，但尖峰時段使用量供不應求，為此，北市公共運輸處9月1日起與通用計程車合作，民眾只要同樣按照預約復康巴士流程，就可享有通用計程車載送服務，以及與現行復康巴士相同乘車優惠。
公運處指出，北市共有328輛復康巴士，但平日早上7點半至9點半、10點半至12點半、下午3點半至5點半的尖峰時段搭乘人數眾多，許多人都有搭不到車的問題，為此，北市與皇冠大車隊合作，提供74輛通用計程車在尖峰時段協助載送。
公運處表示，目前需要搭乘復康巴士的民眾須3至5天前上網預約，若是預約不到也不用擔心，搭乘前依然可上網預約候補，行政人員就會進行媒合，若為通用計程車載送，相關人員會再電話通知提醒，但民眾無法選擇由復康巴士或通用計程車載送。
搭乘費用部分，不論是復康巴士及通用計程車，乘客只需支付跳表金額的三分之一即可；加入通用計程車的業者，在非尖峰時刻仍能接送一般乘客，只需在尖峰時刻配合調度載送身障者。公運處說，未來將視實施狀況增加或保留通用計程車，確保身障者載送的服務量能。
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