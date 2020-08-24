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小吃店未查證件雇逃逸移工 挨罰15萬元

中央社 / 台北24日電

台北市勞動局今天表示，近日一家小吃店因聘用非法工作的逃逸移工挨罰15萬元。對此，雇主無奈表示，因勞工自稱是嫁來台灣的越南籍人士，出於信任未查證件，卻因此受罰。

勞動局指出，這名雇主未查證件，即錄取一位自稱嫁來台灣的越南籍人士。一個月後，移民署專勤隊人員上門稽查，經核對身分資料發現，此外籍人士是逃逸移工，雇主因此被依違反就業服務法，裁罰15萬元罰鍰，而逃逸移工則被裁罰3萬元罰鍰。

勞動局提醒，外籍人士來台工作為「許可制」，且僅開放部分職業讓雇主向勞動部申請外國人聘僱許可，而小本經營的小吃店廚務、外場都不是外國人可申請的工作項目。

勞動局補充，小吃店或攤販僅能聘用「不須申請工作許可的新住民（與設有戶籍國民結婚且獲准居留之外國人）」及「獲勞動部核發工作許可的僑外學生」。

勞動局長陳信瑜表示，雇主應徵新住民時，須核對外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則須核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本。

勞動局表示，未經雇主申請許可即非法工作的外國人，將被處3萬元以上15萬元以下罰鍰；雇主非法容留外國人工作或非法聘僱外國人，則會被處15萬元以上75萬元以下罰鍰。

小吃 移工

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