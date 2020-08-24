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橘子工坊幸福堂飲品大腸桿菌群超標 挨罰3萬元

中央社 / 台北24日電

台北市衛生局今天公布第3波散裝飲冰品及配料抽驗結果，橘子工坊的白皙美人果汁和幸福堂的一顆葡萄柚鮮榨茶經初、複抽大腸桿菌群都超標，各挨罰3萬元。

台北市衛生局上午報告109年散裝飲冰品及配料抽驗結果，食品藥物管理科科長陳怡婷表示，第3波抽驗68件，其中10件飲冰品經初、複抽都不符衛生標準，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

不符規定的10件產品，包含橘子工坊北投中和店的白皙美人果汁大腸桿菌群超標、幸福堂的一顆葡萄柚鮮榨茶生菌數與大腸桿菌群超標，以及TEA TOP的綠豆冰沙生菌數超標等，上述3家業者各挨罰3萬元。

陳怡婷接受媒體聯訪時表示，針對初查不合格業者，衛生局會請廠商清潔，協助找出問題，例如調查業者濾心是否定期更換、器具是否定期消毒、人員是否做好手部清潔等，複查又不合格，就會進行裁罰。

橘子工坊總經理蔣雅玲接受中央社記者電訪時表示，正在了解分店情況，相關處理方式包含分店全面消毒、沒收分店的食品安全保證金，以及與分店解約等，另也考慮將果汁產品全數下架。

幸福堂督導周依靜表示，由於鮮果保存不易，且銷量不如預期，一顆葡萄柚鮮榨茶在衛生局抽檢時就已經停賣，因此不會針對這款飲品不符規定一事進行人員懲處等處置。

衛生局表示，食品中檢出大腸桿菌群過多，顯示該產品衛生狀態不良，提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理，另也須注意冰箱儲存溫度管控，定期更換製冰機或飲水機濾心。

衛生局 大腸桿菌 超標

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