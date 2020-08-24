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拚政績 柯文哲：2年內雙子星、E1E2開工西區再現亮點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席無圍牆博物館內的剝皮寮歷史街區活動，柯文哲提到，台北西區接下來2年，隨著舊市議會、雙子星、E1E2及台北郵局都更等陸續動工，也將成為新城市亮點。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天出席無圍牆博物館內的剝皮寮歷史街區活動，柯文哲提到，台北西區接下來2年，隨著舊市議會、雙子星、E1E2及台北郵局都更等陸續動工，也將成為新城市亮點。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任期僅剩兩年多，柯文哲推動「無圍牆博物館」，陸續整合北投、大稻埕、城北、艋舺、城南，及北流北藝、信義松菸，形成無圍牆博物館的5+3區域串聯。柯文哲今天出席無圍牆博物館內的剝皮寮歷史街區活動，柯文哲致詞也提到，台北西區接下來2年，隨著舊市議會、雙子星、E1E2及台北郵局都更等陸續動工，也將成為新城市亮點。

拚卸任政績，柯文哲將前市長郝龍斌任內的城市博物館，改以「無圍牆博物館」形式推動，柯文哲今天出席剝皮寮歷史街區的萬華老城咖啡香活動，柯文哲說，台北市推動硬體建設之上，還需要推動文化，北市推動的無圍牆五加三，會由副市長蔡炳坤邀集地方在地開會，由地方強有力的組織，告訴北市府要做什麼，藉由活動帶動地方文化建設。

柯文哲也舉萬華在地的盛大青山王祭為例，柯說，艋舺重要的文化特色就是廟宇，北市府去年開始協助推動八家將等文化活動，去年青山王祭活動期間，萬華周邊餐廳幾乎全滿，「有沒有賣座，看周邊商家有沒有滿就知道」。另外，過年期間，每年到龍山寺拜拜的信眾遊客就有300多萬人，只要一人花一千元，就能創造在地30億元消費產值。

柯文哲也透露，他原本偏心，想讓明年的台北燈節在東區舉辦，但最後還是規劃在萬華，因為評審票選最後台北燈節還是在萬華舉辦。

柯文哲盤整接下來兩年，以北門為中心的西區門戶計畫重要建設，柯說，舊市議會即將開工、C1D1雙子星明年也會開工，另外，E1E2、北門郵局都更也都將在兩年內陸續動工。甚至過去他在台大當醫生，覺得奇怪怎麼到台大還要出捷運站，所以北市府也規劃捷運到台大醫院的新地下道，將斥資2億元打造，今年將開工，柯文哲說，這也是他當台北市長給台大的回饋。

柯文哲表示，台北市在推動硬體建設之上，還要推動文化軟體建設，市府需要地方年輕人提出想法，以活動帶動硬體建設規劃。柯說，北市府不希望馬屁拍在馬腿上，不希望做的建設地方不喜歡。例如艋舺夜市只要講得出來要做什麼，花個一千萬、兩千萬，對北市府來說，都是小事。

柯文哲 北市 博物館

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