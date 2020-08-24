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新北推Moovo創辦人為王金平女婿 交通局：從未接獲關說

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭／新北即時報導
新北市試推電子圍籬無樁式共享電動單車MOOVO，淡水區36個點今下午5點起率先上線。圖／新北交通局提供
新北市試推電子圍籬無樁式共享電動單車MOOVO，淡水區36個點今下午5點起率先上線。圖／新北交通局提供

新北市與運點科技(Moovo)合作試推電子圍籬無樁式共享單車，但有民眾向某民代爆料，運點科技背後老闆是王金平女婿林靖德，引起質疑。對此交通局長鍾鳴時表示，試辦計畫採公開徵選，且有2家業者參與，過程公正公開；交通局也發表聲明強調，廠商負責人身家背景並非評審項目，從公告到評選，從未接獲任何關說。

Moovo成立於去年1月，創辦人為林靖德及張元耀，林靖德曾任摩拜單車國際營運長，張元耀出身資安科技大廠，該公司曾獲選為AAMA台北搖籃計畫優秀創業團隊。

鍾鳴時表示，試辦計畫採公開徵選，當時共有兩家業者參與，並以公正、公開方式成立委員會審核，只要業者按照相關規定，繳交資料，都具有參與資格，相關背景絕不在考量之內，也不清楚林先生與王院長的關係，「保證絕對不可能有關說的情形」。

交通局指出，新北市電動輔助自行車試辦計畫於3月23 日公告一個月公開徵求，提案廠商須具備1、依公司法組織、登記或設立的公司；2、廠商須檢具申請書、公司證明文件及其負責人身分證和營運計畫書等。共有2 家廠商提案參與評選，評選委員於6月2日召開審查會，由運點科技有限公司(負責人：張元耀)優勝。

交通局表示，廠商負責人身家背景並非評審項目，從公告到評選，從未接獲任何關說，一切秉持公開公平。電動輔助自行車將自今日下午5時啟動，第一階段服務淡水地區，以及新店、板橋及三重間通勤綠廊，歡迎市民朋友體驗。

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