北市聯合婚禮25日開放報名 美樂蒂將現身送祝福
台北市民政局今天表示，2020台北市聯合婚禮明起開放報名，訂於10月17日辦理，將邀請三麗鷗明星美樂蒂（My Melody）當貴賓，為新人製造浪漫並送上祝福。
受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，台北市上半年聯合婚禮延後辦理，隨著本土疫情趨緩，民政局表示，訂於10月17日下午在台北市立大學天母校區舉辦下半年聯合婚禮，明起開放報名。
民政局局長藍世聰表示，今年婚禮將邀請三麗鷗明星美樂蒂當貴賓，為新人帶來獨一無二的浪漫與祝福，另外，婚禮當天仍會執行相關防疫措施，讓新人與親朋好友安心參加婚禮。
民政局指出，2020年適逢台北設市百年，聯合婚禮當天，每對新人將能獲得實用家電、客製紀念證書，以及精選店家提供的專屬優惠，還有機會抽到國際溫泉飯店住宿券、珍珠項鍊和水晶香檳對杯等好禮。
民政局表示，聯合婚禮也特別與台北婚紗攝影商業同業公會合作，由公會精選3家婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案。
民政局補充，北市各區戶政事務所今年陸續為結婚專區換新貌，打造各式風格結婚專區，包含歐式浪漫、美式鄉村風、童話森林風、海島婚禮和復古風，希望讓準新人不用出國就能拍出美美結婚照。
2020台北市聯合婚禮明天上午9時開放報名，至9月1日為止，採線上報名，共計受理160對準新人報名參加，額滿即截止報名。
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