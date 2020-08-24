圓仔妹翻身滾床外 肉肉小肚卡卡不聽話

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天57日齡。動物園表示，「圓仔妹」已經學會翻身，偶爾會不小心滾出床外，試著想扭回原位，卻被自己肉肉的肚子卡住，只能等媽媽回來神救援。

台北市立動物園表示，「圓仔妹」體重來到3381.2公克，目前已經學會自己翻身，只是偶爾不小心會翻出竹葉床外，還無法爬行的她並不會因此哭鬧，反而會靜靜待在原地休息，等媽媽吃飽再將她抱回去。

動物園指出，「圓仔妹」住保溫箱時，保育員就觀察到她會自己扭動身體，找舒服的方式睡覺，如今「圓仔妹」回到媽媽「圓圓」身邊，體重直線上升，身形越來越圓，白天部分時間「圓圓」會讓「圓仔妹」睡在竹葉床上，自己則到靠近門口且隨時可注意房內動靜的地方休息。

動物園表示，獨自睡在竹葉床上的「圓仔妹」，仍不改在保溫箱裡的習慣，睡一睡會甩甩手、抖抖腳伸展四肢，最近還會手腳並用、努力擺動身體，翻身換姿勢以睡得更舒服，偶爾還會不小心滾出竹葉床外。

動物園說，「圓仔妹」滾出床外時，會試著扭回原位，卻總被自己肉肉的肚子卡住，即使奮力揮動四肢，仍只能停在原地打轉，嘗試幾次後累了，乾脆睡在地板上，等媽媽「圓圓」回來，將她抱回竹葉床上休息。

動物園補充，「圓仔妹」每天都很認真的喝奶，期待自己能快快長大，和姊姊「圓仔」一起擔任野生動物保育代言人。