北市MyMelody聯合婚禮 明日起開放線上報名

台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情延後辦理，下半年聯合婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓，除贈送客製紀念證書，還會抽出一對新人贈送日勝生加賀屋國際溫泉飯店住宿券，婚禮將於10月17日於台北市立大學天母校區體育館舉辦，明早9時起開放線上報名，這也是北市府首次舉辦My Melody主題聯合婚禮。

北市府民政局長藍世聰表示，今年婚禮邀請可愛的My Melody當嘉賓，盼為新人帶來獨一無二的浪漫與祝福，報名上半年聯合婚禮的新人因疫情影響延後至下半年場次，所幸大家都能理解。

民政局指出，今年1至7月共有7140對異性、197對同性新人結婚，比較去年同期8577對異性、277對同性新人，可見今年上半年結婚人數受到疫情影響下降。隨著疫情趨緩，7月登記人數比6月多，預料將有一波「報復性結婚潮」。

民政局表示，2020年適逢台北設市百年，為祝福新人緣定台北、百年好合，婚禮當天每對新人將可獲得實用家電、客製紀念證書及精選店家提供的專屬優惠，另外還有抽獎活動，最大獎機抽出一對新人贈送加賀屋國際溫泉飯店一泊二食住宿券。

聯合婚禮也與台北婚紗攝影商業同業公會合作，由公會精選3家婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案，並於9月4日至6日辦理「2020台北秋季結婚購物節」，凡報名北市聯合婚禮且審核通過的新人，到場即贈「萬元折抵振興券」。

另外，北市各戶政事務所也在今年陸續為結婚專區換上新風貌，像是松山戶所「綻放玫瑰是我心跳聲音」歐式浪漫主題、大安戶所海島「陽光、沙灘、教堂、徜徉大安愛情海」婚禮主題、士林戶所打造美式鄉村風、萬華戶所的復古老派風格等，讓前來登記的新人留下美好回憶。

民政局表示，報名時間自8月25日早上9時至9月1日，採線上報名（https://umarry.gov.taipei/），因疫情須人流管控，提供160對新人報名參加，只要其中一名符合在台北市設籍、就學或就業資格的準新人皆可參加。

婚禮當天新人加上親友，預計共達2000人，疫情關係仍須執行防疫措施，若不能保持安全距離，每對新人屆時仍須戴口罩進行婚禮，若疫情惡化將會取消辦理，避免造成大型群聚感染。