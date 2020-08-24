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新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市動保處獸醫師幫羊隻採血送驗。圖／動保處提供
新北市動保處獸醫師幫羊隻採血送驗。圖／動保處提供

衛福部今年4月增列發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）為第4類法定傳染病，俗稱新布尼亞病毒，通常以壁蝨為傳染媒介，是一種新興的人畜共通傳染病。中國大陸今年迄今已有60多人死亡，台灣去年有1例確診，如今又逢傳染高峰期。新北市政府動保處在全市23牛羊牧場清潔驅蟲消毒，也提供牧場捕蠅器具及誘蟲器防治。

另外，新北前2年暑假分別在新莊、中和大爆發的登革熱和去年出現疫情的屈公病，今年因國境封鎖，境外移入病例大幅降低，距今屈公病僅6月中有1例境外移入，登革熱也只有7月底在桃園發生群聚。衛生局認為算是防治新冠肺炎疫情的意外收穫。

動保處表示，新北市共13座養牛場、約2千頭牛，另有養羊場10座、350頭羊。台灣去年在中部出現第1起SFTS確診病例，今年尚無，但中國大陸已有62例確診、7人死亡，致死率約5％至15％。

人人若被帶有病毒的壁蝨（又名蜱蟲）叮咬，潛伏期1至2周，會出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痛、淋巴結腫大、皮膚出血等症狀，類似登革熱；牛、羊感染後多數則無明顯症狀。動保處呼籲牧場業者重視場區環境，配合防疫，如果發現任何異狀應隨時聯絡，專業獸醫師會前往協助診療。

羊場飼主何朝生表示，養羊最怕不明疾病，其中清除糞便、防範蚊蟲是很重要的一環，牧場環境直接影響羊的健康，如果髒亂不可能養出健康的羊、產出優質羊乳，還可能讓SFTS等疾病危及人類。

新北市動保處獸醫師協助注射疫苗。圖／動保處提供
新北市動保處獸醫師協助注射疫苗。圖／動保處提供
新北市動保處建議牧場懸掛捕蠅燈，防治傳染病媒介。圖／動保處提供
新北市動保處建議牧場懸掛捕蠅燈，防治傳染病媒介。圖／動保處提供
新北市動保處協助牧場消毒。圖／動保處提供
新北市動保處協助牧場消毒。圖／動保處提供

牧場 登革熱

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