獨／新北推Moovo 公司創辦人是王金平女婿

新北市與YouBike1.0合約明年8月期滿，市府考量全面升級2.0需花5.7億，且新舊版本不相容，決定暫不升級，改與運點科技(Moovo)合作試推電子圍籬無樁式共享單車，但有民眾向某民代爆料，運點科技疑未經標案就拿到新北市合約，細查後更發現，背後老闆是王金平女婿林靖德。對此交通局長鍾鳴時表示，試辦計畫採公開徵選，且有2家業者參與，過程公正公開。

YouBike1.0升級2.0，需花大筆經費改裝車輛、站體，且新舊版不相容，新北市長侯友宜認為是「浪費公帑」，目前暫不升級，改與運點科技試辦Moovo，採用電子圍籬無椿共享系統，可省下大部分建設經費，今下午5點將在淡水36個點率先上線。

但有民眾向民代爆料，運點科技明明公司規模不大，為何能不經標案就能拿到新北市合約？查詢運點科技後更發現，創辦人林靖德就是王金平的女婿，質疑案情不單純。

王金平對於家人生活素來相當低調，當年與馬英九「馬王政爭」時，王金平正好嫁女兒，其中一名女婿林靖德的身分也意外浮出檯面，不過王金平未親口證實。據悉，林靖德畢業於台大及哈佛大學，曾在日商證券工作，也曾擔任摩拜單車國際營運長，後來與友人創辦運點科技，獲選為AAMA台北搖籃計畫優秀創業團隊。