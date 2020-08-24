新北富基漁港碼頭化身伸展台 伊林模特兒月底走秀

暑假接近尾聲，新北漁業處訂本月29日在石門富基漁港辦「北海岸時尚藝術季」，除和名設計師潘怡良、伊林模特兒合作，把港內多功能碼頭打造為服裝秀伸展台，也邀請藝人黃子佼主持，要讓傳統的漁港化身為時尚藝術展示點。富基漁港、漁市和為期3周的特色市集也都配合推出優惠。

傳統漁港就是海風、漁船和漁獲，充滿了魚腥味，和時尚完全無關，但近年漁業處先在富基漁港等地開拓遊艇遊程，如今又把時尚藝術帶進漁港。

「北海岸時尚藝術季」推出首次的漁港服裝秀，改變漁港只有傳統漁作的刻板印象。執行策展人為屢獲大獎的名設計師潘怡良，將由伊林林嘉綺等近20名專業模特兒在富基漁港展示潘怡良設計的服飾，為主題時裝走秀。活動演繹的時尚秀舞台中，輔仁大學織品服裝學院青年展示畢業作品，也是一大特點。

除了時尚秀，「漁港YA市」同日也在富基漁港突堤碼頭開張，營業時間為每周六、日下午4點至晚上8點，將有服飾、手作文創、甜點、冰品飲料等特色市集，直到9月13日止，結合富基漁港夕陽美景及漁市造型屋頂光雕投射，顛覆一般人對漁港的想像。