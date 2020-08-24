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你騎YouBike投保了沒？ 新北：明年換約強制投保

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市針對公共自行車傷害險的保費支出編列343萬4720元，預算執行率只有37.2%，新北交通局指出，合約明年8月到期，換約時會檢討費率，並在契約中增加強制投保項目。圖／報系資料照片
新北市針對公共自行車傷害險的保費支出編列343萬4720元，預算執行率只有37.2%，新北交通局指出，合約明年8月到期，換約時會檢討費率，並在契約中增加強制投保項目。圖／報系資料照片

新北市自2014年使用YouBike，新北審計處指出，2017年起至去年自行車交通事故數逐年上升，新北市議員林銘仁指出，去年加入公共自行車傷害險卻只有464萬餘人次，僅佔年度借租人次13.13％。新北交通局表示，明年換約會增加強制投保。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，新北YouBike平均每日騎乘人次高達10萬人次，一年就有約3650萬人次騎乘，不過事故率非常低，去年接獲通報事故案件總計357件，其交通事故212件，民眾摔倒（自摔）145件。

黃莉雅表示，由於高達96％租借時間都在30分鐘以下，幾乎是免費騎，研判民眾因騎乘時間少、距離短或常騎乘，導致少了警覺、降低保意願低，會再加強宣導。

新北市議員、民進黨團總召林銘仁說，截至今年7月底新北YouBike已設置623個租賃站，累計車輛數1萬9426輛，2018、2019年使用人次分別為3114萬7057、3540萬7518人次，民眾使用公共自行車做為代步工具已非常頻繁。

林銘仁表示，去年度新北市針對公共自行車傷害險的保費支出編列343萬4720元，卻只執行172萬9951元，預算執行率為37.2%，新北去年12月起新註冊會員改為實名制後，會自動幫民眾投保，但有許多舊會員尚未投保，應加強宣導。

黃莉雅指出，YouBike合約明年8月到期，換約時會檢討費率，並在契約中增加強制投保項目，即註冊會員就有投保傷害意外險，讓民眾騎乘公共自行車多ㄧ分保障，也保護他人的安全。

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