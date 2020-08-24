MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

新北市試推電子圍籬無樁式共享電動單車MOOVO，新北交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，淡水區36個點今下午5點起率先上線，板橋、新店、三重通勤綠廊則於9月1日起啟動，民眾只要透過手機APP就能租借車。

新北交通局長鍾鳴時說，國人對於各種交通工具所產生的空汙與碳排放關注度的提高，綠色共享運具成為現代人通勤通學的新選擇，MOOVO是輛電動助力的自行車，靠踩踏產生推力，適合上坡道路和長途路程，更是有效率的移動方式。

黃莉雅說，試辦計畫第一階段在淡水區與板橋、新店、三重等3條通勤綠廊共規劃55個點位，民眾使用手機App租借車，並透過電子圍籬、GPS定位管理車輛，民眾多了一個綠色多元共享運具的新選擇。

黃莉雅表示，民眾只要手機下載APP並完成註冊即可用手機來借車，單次計費為前10分鐘9元，之後每分鐘1元，廠商採用電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區域，能避免oBike亂象並提供公共自行車傷害保險，透過App就免費加入保險。