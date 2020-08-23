新北綠生活音樂節9/19、20登場 動力火車、Leo王開唱

後疫情時代來臨，新北市府將於9月19、20日在搭都會公園舉辦「綠生活音樂節」，結合「5G共好計畫」，帶領民眾找出對這片土地「共好」的生活方式，現場將邀請楊乃文、動力火車、ØZI、Leo王、艾怡良、八三夭、許書豪等藝人演出。

新北市副秘書長劉和然指出，5G共好計畫分別是Green Fusion Music、Green Creation、Green Art、Green Style、Green Yourself，呈現多元的綠生活風貌。Green Fusion Music更涵蓋嘻哈、民謠、電音、輕搖滾等音樂風格，採雙舞台設計演唱會，除有多名高人氣歌手，還有6組優選綠生活創作樂團一同演出。

音樂節周邊活動包含「綠境市集」、「綠仙子食堂」、「綠坊工作室」、「綠色共享計畫」等區域，現場可找到新北市特色美食及創作，讓民眾細細品嚐，並結合大都會公園原始的綠地樣貌，設置綠生活裝置藝術品及帳篷野餐區（非過夜），讓民眾遠離城市喧囂，用最舒服的方式享受音樂饗宴。

此外，現場也設置寵物友善專區，讓毛小孩與主人一同享受片刻美好，同時邀請瑜珈老師帶領親子一起沐浴在大自然中，並安排專業教練帶領親子進行健身操，或設置障礙物供親子微體驗，還有邀請孩童界的巨星「OPEN!家族」齊聚同歡。