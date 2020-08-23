國際新創生活展 新北技職生大秀金工技藝
2020新創生活展於21日至24日在高雄展覽館南館舉行，新北市教育局以「金工人才培育」及「產學攜手技藝扎根」為主題，展出鶯歌工商、鶯歌國中及其他參與珠寶金工課程之學生作品，行銷新北技職教育成果，更讓學子們的作品有機會被國際看見。
此次展覽包含各式主題展區，其中台灣區珠寶工業同業公會主辦「高雄愛情珠寶嘉年華」展，新北市教育局展出「金工設計職業試探專班」、「珠寶金工設計培力營」及「新北市全國精品金工競賽」等6個櫃位的學生作品，參展攤位費用由台灣區珠寶工業同業公會全額贊助。
畢業於鶯歌工商的李承容同學創作「風鈴花搖」墜飾，創作理念是緣自於風鈴因微風吹動而搖晃，加上風鈴草本身的形狀和風鈴非常相似，非常適合當作品的主體，另以藍風鈴花當作裝飾，以銀線表現風吹搖曳的流動感，令人驚豔。
教育局長張明文表示，技職教育肩負培育人才、提振產業競爭力的重責大任，業界及學界的支持是市府推動技職教育最佳的動力。結合產官學多方的力量，希望能為台灣培育下一個珠寶設計師，並打造台灣的珠寶工藝品牌。感謝企業與學校攜手育才，讓學生作品有機會躍升國際舞台，讓世界看見。
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