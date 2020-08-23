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因應林口工一完工 在地議員籲聯外交通要改善

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
林口工一工業區正在施作6米高攔塵網，預計8月底完工。圖／工務局提供
林口工一工業區正在施作6米高攔塵網，預計8月底完工。圖／工務局提供

林口工一市地重劃區預計在後年1月完工，預估將帶動高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐，翻轉當地閒置環境，市議員蔡淑君表示，工一完成後將帶來大批人車潮，勢必對交通造成最大衝擊，通往八里的105縣道拓寬及環型高架工程應加速完成，林口交流道壅塞問題也必須改善。

蔡淑君指出，過去林口因工作機會少，人才不斷外流，隨著工一完成後，將可幫助產業順利投資，增加許多在地就業機會，促進區域活化及地方繁榮。

不過，隨著人車、潮增加，恐對當地交通造成衝擊，蔡淑君表示，連接林口、八里105縣道應加速規畫、施作，林口交流道的長年壅塞問題，也要趕緊提出具體改善計畫，以免塞車狀況雪上加霜；此外，日前會勘時也有決議，工區旁的文化北路需施作攔塵網，避免粉塵飄散。

當地的湖南里長黃清龍也說，由於施工期間有重車運送土方，附近居民抱怨粉塵太多，影響空氣品質，另因106縣道緊鄰工區，施工單位須做好交管，避免危險。

新工處工務科長張哲銘表示，除了運送土方外，大型重車多在工區內運作，避免影響周邊交通，若有混凝土車或大型機具進出，都會派人員現場交管，另針對工區或重車揚起的粉塵，也都會覆蓋土石裸露面及灑水，正在施作的6米高攔塵網預計8月底完工。

工務局表示，105縣道預計將把往林口路段道路拓寬至15公尺，往八里路段因道路過彎，將做環型高架橋因應，工程總經費約40億，內政部審核通過後，最快3年完工。

林口工一工業區正在施作6米高攔塵網，預計8月底完工。圖／工務局提供
林口工一工業區正在施作6米高攔塵網，預計8月底完工。圖／工務局提供

林口 八里 塞車

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