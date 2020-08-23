為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

新北市長侯友宜今天陪同交通部長林佳龍走訪淡蘭古道，造訪超過百年的砌石土地公及石筧，並在地方信仰中心壽山宮參拜祈福，也在淡蘭聚落泰平假日市集享用無菜單料理。林佳龍說，這3年交通部將推動步道、自行車道和鐵道觀光，昨天他先和基隆市長林右昌走訪淡蘭古道中路，今天又走訪北路，實地了解情況。

淡蘭古道被登山者暱稱為「阿公的上學路」，2年多來的整修，年底北中南3路即將全數完成。林佳龍今天和侯友宜、市府觀光旅遊局長張其強、千里步道執行長周聖心等人從已經廢校的泰平國小出發，一路走到石砌鯉魚山土地公廟，對沿途的景致贊嘆不已。

林佳龍說，去年中角灣衝浪基地整建時，他被侯友宜專車載到十三層點燈，當時就相約走訪步道，但直到今天才成行。當時聊了很多，如中央和地方如何配合推動觀光，其中就包括淡蘭古道。

他說，地點挑選在雙溪，是因為明年要舉辦亞洲步道大會，台灣有7大國家綠道系統，淡蘭古道是其中最重要的一條，近年新北市政府和交通部合作整修得差不多，7大國家綠道從北到南，也是我們未來推廣精緻旅遊的方向。

林佳龍說，明年是自行車旅遊年，環島一號線之外還有27條支線，特別挑選16條優質的自行車道，希望讓自行車道成為一個觀光旅遊重要的交通工具，否則開車太快，走路也許稍慢，自行車15公里的時速可以真真切切體會到台灣的美好。

除了步道、自行車道，還有鐵道，交通部2020年列為鐵道觀光旅遊年，正在做環島高快速鐵路網，串連捷運的都市的捷運路網，特別是平溪、內灣和集集支線，會投入購買新車廂，也會幫忙提升車站的設計美學。