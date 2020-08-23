復育原生植物 新北農業局盼能在全市綻放

新北市農業局在平溪區復育豔紅鹿子百合，去年已種植近6500株，今年預計可達8千株，復育範圍也將結合金山區農會等單位延伸到北海岸；另外也正在復育因翡翠水庫興建而差點滅絕的烏來杜鵑，以及曾是北海岸及東北角常見的台灣百合等原生植物，3種花卉共已復育10萬株，希望可在新北市各地重新綻放。

人為過度開發導致許多物種滅絕，如翡翠水庫衝擊烏來杜鵑棲地，過度採摘也導致台灣百合及艷紅鹿子百合族群快速下降。新北市府結合林務局、林業試驗所、桃園改良場及在地社區、生態團體、農會、學校等單位，共同拯救新北瀕危的原生植物，以艷紅鹿子百合、台灣百合和烏來杜鵑為主。

農業局今天與平溪紫東社區合辦艷紅鹿子百合復育成果展，希望喚起民眾對原生植物的重視。每年8月到9月為豔紅鹿子百合花期，花朵白底帶有紅色斑點，開花時一瓣瓣依序開放，再慢慢向背後蜷縮，邊緣呈波浪狀，艷麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等別稱。

豔紅鹿子百合屬嚴重瀕臨絕滅植物，花色艷麗並帶有如小鹿斑點，是台灣特有物種，主要分布在新北平溪，但多年來因棲地被破壞。加上人為過度採摘面臨危機，2017年台灣維管束植物紅皮書列為國家極危類別植物。

紫東社區發展協會理事長潘水柳回憶兒時情景說，兒時要走50分鐘古道上學，沿途山壁看到艷紅鹿子百合盛開，回家鄉後適逢社區推動復育計畫，當時配到5盆花苗，剛種時肥料和土壤比例調不好，根部還沒長開，肥料已經發酵，他連忙換土換盆，加上筆筒樹木屑幫助排水，如今在後院山壁有桂花相伴，不施肥也長得很好。

農業局長李玟表示，至今已種植近8千株豔紅鹿子百合，各地陸續傳來花開消息，等到開花結果，將輔導由種子開始種起，地方培育、地方種植，讓復育工作能夠永續。