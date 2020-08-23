免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了

新北板橋合宜住宅周邊的樂群路與大觀路二段265巷3弄，過去因為土地權屬及圍牆問題，道路無法串聯，新北工務局指出，與內政部營建署、國軍退除役官兵輔導委員協調後，今年3月開始道路開闢工程，明將正式完工通車。

工務局說，2016年該路段只能開闢部分道路，因中間有土地權屬及圍牆問題無法串聯，經協調後達成共識，營建署補助2000萬元經費規劃，板橋樂群路道路開闢工程。

工務局表示，今年3月新北新工處負責拆除既有圍牆並開闢道路，總長300公尺、寬度20公尺，不僅有10公尺寬植栽帶及腳踏車道，還有劃設雙向10公尺寬的各1混合車道，並有機車停車彎及人行通道。