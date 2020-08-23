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免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了
新北板橋合宜住宅周邊的樂群路與大觀路二段265巷3弄，過去因為土地權屬及圍牆問題，道路無法串聯，新北工務局指出，與內政部營建署、國軍退除役官兵輔導委員協調後，今年3月開始道路開闢工程，明將正式完工通車。
工務局說，2016年該路段只能開闢部分道路，因中間有土地權屬及圍牆問題無法串聯，經協調後達成共識，營建署補助2000萬元經費規劃，板橋樂群路道路開闢工程。
工務局表示，今年3月新北新工處負責拆除既有圍牆並開闢道路，總長300公尺、寬度20公尺，不僅有10公尺寬植栽帶及腳踏車道，還有劃設雙向10公尺寬的各1混合車道，並有機車停車彎及人行通道。
新工處指出，該道路已進行通車前履勘，明將完工啟用，通車後可串聯浮洲合宜住宅東西向道路，讓交通路網更完善便捷，未來浮洲橋至台65線下方動線優化工程，也將在2022年完工，提供更便捷的交通與生活環境。
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