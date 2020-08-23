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長期車輛輾壓道路凹陷 北市一江街更新後舒坦好行

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市中山區一江街道路更新後，不僅減少人孔蓋，道路也更為平坦好行。圖／北市新工處提供
台北市中山區一江街道路更新後，不僅減少人孔蓋，道路也更為平坦好行。圖／北市新工處提供

台北市中山區一江街，鄰近吉林國小、一江公園、四平商圈、南京東路，平日往來人車眾多，造成周邊道路不平、龜裂及凹陷等情況，為此，台北市新建工程處今年進行一江街路面更新工程，斥資120萬元更新約125公尺道路、更新面積約447.7坪（1480平方公尺），提供市民更舒坦好行路面。

新工處工務科長郭俊昇指出，一江街鄰近中山區主要交通幹道，附近還有捷運松山新店線及中和新蘆線，公車路線眾多、周邊商家林立，更多許多旅行社設立，因此才出現道路逐漸不平情況。

為解決一江街至長春路口及四平街路口，長期遭車輛輾壓及降雨滲入造成路基破壞，此次工程針對既有路面有下陷及損壞較嚴重的5處，共計約30.25坪（100平方公尺）路基改善，徹底解決同一處路面反覆遭到破損。

郭俊昇表示，此次工程也採用具較佳抵抗變形能力的改質瀝青混凝土，以增加鋪面耐用度、延長路面使用壽命；同時也進行人手孔下地作業，調降16座人手孔蓋，以免人手孔高程影響路面平整度。

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜表示，為不讓施工造成交通衝擊及影響周邊住家、公司及商家，因此將道路銑鋪施工時段調整至假日辦理，施工期間若打擾居民生活作息，也請市民多加見諒。

中山區中吉里長林德勝則說，道路施工先調降人孔再進行路面銑鋪更新作業，讓路面更加平坦舒適，也提升周邊市容美觀性，希望此次路面更新後，未來能避免重複挖掘的情況發生。

台北市中山區一江街尚未進行道路更新前，路面凹陷不平、人孔蓋影響行車平整度。圖／北市新工處提供
台北市中山區一江街尚未進行道路更新前，路面凹陷不平、人孔蓋影響行車平整度。圖／北市新工處提供
台北市一江街鄰近中山區重要交通幹道，往來人車眾多導致路面凹陷、龜裂。圖／北市新工處提供
台北市一江街鄰近中山區重要交通幹道，往來人車眾多導致路面凹陷、龜裂。圖／北市新工處提供

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