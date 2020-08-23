巴威颱風環流昨攪局 五股垃圾山星空電影院延至明天

新北市五股垃圾山原先雜草叢生、堆置大量廢棄物，新北市府去年起推動綠美化，於北起中興路、南迄成泰路的中央軸帶打造占地6300平方公尺的「五股新冪境」綠地公園，原定昨晚舉辦首場星空電影院，但因巴威颱風外圍雲系影響，將延期至明天辦理，活動時間、內容皆不打折。

五股區公所昨下午宣布，原定昨晚於五股新冪境舉辦的電影觀賞活動，因天候不佳、場地積水，為確保市民朋友的安全，延期至24日周一同時間辦理，網路報名不需重新報名，將保留資格。

區長洪崇璉指出，五股垃圾山環境已大幅翻轉，五股新冪境有大片綠地與花叢，並設有休憩步道、路燈、涼椅，成為在地鄉親非常好的休閒環境，每到假日、傍晚可見不少民眾散步其中。

洪崇璉表示，舉辦露天電影院，除讓民眾見證原本塵土飛揚的垃圾山，已變身綠意盎然的休閒去處，更要打響五股新冪境名聲，周遭道路也已設置景點指示牌，導引民眾前來休憩，隨著中秋節靠近，也歡迎所有市民前來賞月。