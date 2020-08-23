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因疫情缺工 泰山人等不到機捷泰山側出口

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，新北市議員賴秋媚指出，該工程發包2次卻都流標，導致遲遲未動工。圖／賴秋媚提供
機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，新北市議員賴秋媚指出，該工程發包2次卻都流標，導致遲遲未動工。圖／賴秋媚提供

機場捷運開通至今3年，不過機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，新北市議員賴秋媚指出，該工程發包2次卻都流標，導致遲遲未動工。新北捷運局表示，除預算原因，疫情也導致缺工影響廠商投標，預計8月26日第3次開標。

居住於泰山的王太太表示，每次要搭乘機捷時都要穿過近百米的新北大道，車速快紅綠燈秒數也不足，對年長者或小孩來說十分危險，泰山站增設北側出口是泰山市民期待已久的事情，希望可以早日動工啟用。

賴秋媚表示，與交通部鐵道局多方協調下爭取泰山站泰山側出口，在機捷建設經費中保留1.16億預算由新北執行，去年應該要執行卻2次流標，若明年底新北沒有執行就要繳回經費，到時新北難以負擔預算，泰山站站名意義也名存實亡。

新北捷運局指出，機場捷運泰山站（A5）擬新建北側（泰山側）出入口位於新北大道南側，且北側已預留出入口界面，但該工程已納入塭仔圳市地重劃廣場兼捷運用地，由鐵道局委託新北代辦，已跟土地所有權人簽約使用土地事宜。

捷運局表示，北側出入口今年4月2度招標流標，檢討是預算不足，因此拆為土建工程標與機電工程標，並請設計單位精簡工項後重新製作預算書圖，並先辦理土建工程採購發包作業，也會持續跟鐵道局爭取預算，再辦理機電發包作業。

不過土建工程標今年7月也2次流標，捷運局說，受到新冠肺炎疫情影醒，導致工程普遍缺工，導致進行中的公共工程工期延宕、人力調配困難，影響投標意願，預計疫情趨緩後，會增加廠商意願，已於8月10日公告第3次招標。

機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，新北市議員賴秋媚指出，該工程發包2次卻都流標，導致遲遲未動工（完工模擬圖）。圖／新北捷運局提供
機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，新北市議員賴秋媚指出，該工程發包2次卻都流標，導致遲遲未動工（完工模擬圖）。圖／新北捷運局提供

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