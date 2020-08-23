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淡海輕軌改走河岸 新北送中央審核

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北淡海輕軌藍海線第二期工程，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動。圖／新北捷運局提供
新北淡海輕軌藍海線第二期工程，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動。圖／新北捷運局提供

新北淡海輕軌藍海線第二期工程，原訂行駛淡水老街路線，未料遭當地的店、民眾強力反對，新北捷運局經過多次座談會後，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動，由於與先前核定路線不同，需再報中央審查核定。

市議員鄭宇恩表示，由於輕軌埋設在地面上，民眾及店家很擔心影響到步行空間，且部分軌道離河岸面太近，恐造成安全顧慮，應跟地方持續溝通，讓民眾感受到市府誠意。

市議員陳偉杰表示，輕軌若以走河岸取代老街，反對人較少，施作阻力上也可能較小，同時還可在沿線觀賞觀音山跟淡水河景，具有雙重效益；但河岸軌道恐受漲潮及颱風淹水影響，應做好評估。

行政院2013年核定淡海輕軌綜合規劃報告，並分為二期興建，第一期為綠山線紅樹林站至崁頂站、藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站；第二期為藍海線淡水站至淡水漁人碼頭站。全長13.99公里、共設20座候車站以及1座機廠。

綠山線2018年底通車，藍海線漁人碼頭站至台北海洋大學站預計年底通車，不過藍海線第二期遲遲無法動工，關鍵因素就是原路線需行駛經淡水老街，當地店家認為會影響商圈，甚至造成交通不便，而強烈反抗。

新北捷運局今年3月舉辦座談會時，多數民眾都持著「反對輕軌進老街」標語，而該場座談會最後也決議向新北市府建議改行駛河岸路線。新北捷運局指出，經評估優劣目前朝向「河岸路線」方案推動。

捷運局說，今年度會辦理基本設計並同時委託辦理專案管理、環境影響差異分析、與修正計畫檢討，並報中央審查核定，由於不行駛老街，第二期的路線也從原本的「上下行軌」改為全線「雙軌路線」。

捷運局表示，路線雖然更改，但車站仍維持6站，起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，不過詳細站體位置還在規劃中，需等中央審查核定。

至於施工困難度，捷運局說，河岸地盤需改良，且河岸人潮眾多，會採取半半施工方式（僅封閉一半道路施工），導致工期較長，動工及完工期程將納入修正計畫檢討，目前仍未有確切時間。

新北淡海輕軌藍海線第二期工程，原訂行駛淡水老街路線，未料遭當地的店、民眾強力反對，新北捷運局經過多次座談會後，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動。圖／報系資料照片
新北淡海輕軌藍海線第二期工程，原訂行駛淡水老街路線，未料遭當地的店、民眾強力反對，新北捷運局經過多次座談會後，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動。圖／報系資料照片

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