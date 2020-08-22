北流主廳館嗨翻外頭完全無感！受邀歌手好評不斷

台北流行音樂中心表演廳今舉行滿載壓力測試，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J. Sheon、頑童MJ116輪番上陣，談及舞台音場，蕭秉治說找不到缺點，鼓鼓也說「我覺得很好！」，但貝斯被場地吸掉，低音感出不來，北流董事長黃韻玲在旁說，一定會努力改進。

北流北基地舉行5000人滿載壓力測試，將於9月5日正式開幕。北流端出「四寶」，包含隔音門、法國進口音響、母桁架，以及電動升降舞台。記者實地在表演廳外，場內門一關上，感受不到任何噪音，為減低震動及聲響噪音，主廳館也將建築物基本振動頻率及觀眾席律動頻率儘量拉開，避免產生共振效應，也將地下室外牆與外圍擋土連續壁分離隔間，減緩水平波動能量。

鼓鼓也帶來多首人氣歌曲，現場氣氛相當熱絡，演出後受訪直呼場地很不錯，他也提到，後台動線很像美國場館，感覺未來幾十年內，走廊就會貼滿海報，今天也帶了鼓手、弦樂、吉他，還有和音老師，特別來測試音場，覺得還是很棒，他也跑去二樓觀眾席看，視野相當清楚，不過觀眾似乎太淡定，就像是在看電影。

不過，鼓鼓也提到，場地可能是劇場設置，希望可以再來幾個sub（超低音），也許Bass trap（低頻陷阱）把太多低音吸掉，跟PA討論後，還是推不出來，如果Bass多來一點，像頑童的音場，就一定會讓所有人震得不要不要，震得心裡癢癢；黃韻玲則說，會持續努力改進。