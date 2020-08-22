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影／北流壓力測試沒滿載 場外地面積水、動線排長龍

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
外頭下雨，場外基地疑似斜度不夠，造成地面多處積水，有民眾不慎踩水腳全濕，現場也出動工作人員緊急把水掃入水溝。記者趙宥寧／攝影
外頭下雨，場外基地疑似斜度不夠，造成地面多處積水，有民眾不慎踩水腳全濕，現場也出動工作人員緊急把水掃入水溝。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心今晚舉行5000人壓力滿載測試，將於9月5日正式開幕，10月將舉行金曲獎。但今晚颱風攪局，外頭陣雨不斷，場館外基地多處積水，也有民眾反映入場動線混亂，人潮陸陸續續，台北市長柯文哲會前受訪時自信表示，「這個一定會5000人啦」，還說門打開外面排隊進來就有，但直到活動正式開始近一小時，入場人數僅4000人；活動結束前，北流執行長彭季康出面受訪，表示今日滿載主要測試舞台、前台人力，今天滿載測試過關，但會持續追求完美。

北流北基地主廳館工程在104年1月12日開工，前年2月竣工，今晚舉行滿載測試，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J. Sheon、頑童MJ16輪番上陣，9月5日將舉行「嗨！北流」開幕演唱會，邀請金曲歌后徐佳瑩、魏如萱、壓軸卡司魚丁糸開唱。

北流滿載測試開放民眾網路免費索票，3000多張票5分鐘全數掃空，其餘保留給港湖區里民、媒體、政府機關等，但颱風攪局，民眾出席意願有限，最終場館未滿載。

此外，外面下雨，場外基地疑似斜度不夠，造成地面多處積水，有民眾不慎踩水腳全濕，現場也出動工作人員緊急把水掃入水溝，場外屋頂還不停在滴水；入場動線方面，今日場館僅開放一、三樓民眾從大門入場，但二樓觀眾僅能從場外電梯、戶外樓梯入場，導致外頭大排長龍，就有民眾抱怨動線設計不良。

柯文哲今到場，會前受訪時表示，「今天是第一天測試，第一天就一百分？這不太可能，音響、燈光還要再check，還要一次一次磨合，才會達到Best效果！」柯也說，今天還是下小雨，颱風還沒檢測過，但就是以一種愉快的心情，北流已經搞17年了，終於要滿載測試，真的不簡單；文化局長蔡宗雄則在旁補充，若有相關缺失，會在開幕前改善完成。

至於逃生動線測試？柯文哲說，「這個一定要測試」，彭季康則補充，滿載測試前已請消防局多次演練，也在演出前一周測試逃生動線、突發狀況，所有演練都備而不用，民眾可以放心。

媒體追問是否會找阿妹來跳，柯文哲笑說，她說來這裡不是唱三天三夜，可以唱30天30夜，會再請執行長去邀請，彭季康也在旁點頭。

北流將於10月底舉辦金曲獎，今年疑因場地小，開放媒體數減半，引發在場媒體不滿。只見蔡宗雄一臉尷尬，直說「我們反映給文化部，主辦單位是文化部」，柯文哲則在旁緩頰「怎麼會裝不下去？裝得下啊！」彭季康則表示，金曲團隊有和北流密切聯繫，所有東西都還在調整，請媒體多包涵，會請文化部協調。

北流表演廳今舉行滿載測試，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J. Sheon、頑童MJ16輪番上陣。記者趙宥寧／攝影
北流表演廳今舉行滿載測試，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J. Sheon、頑童MJ16輪番上陣。記者趙宥寧／攝影
入場動線方面，今日場館僅開放一、三樓民眾從大門入場，但二樓觀眾僅能從場外電梯、戶外樓梯入場。記者趙宥寧／攝影
入場動線方面，今日場館僅開放一、三樓民眾從大門入場，但二樓觀眾僅能從場外電梯、戶外樓梯入場。記者趙宥寧／攝影
交通局今派接駁車往返捷運南港、昆陽站。記者趙宥寧／攝影
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柯文哲 文化部

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