大稻埕情人煙火延期 柯文哲：下周二宣布活動時間

北市原訂今晚要在大稻埕放480秒情人節煙火，但颱風「巴威」擾台，中央氣象局發布海上颱風警報，北市傍晚宣布舞台活動及煙火將延期，台北市長柯文哲表示，基於安全理由，下雨煙火也不漂亮，回去會再問氣象團隊，預計下周二宣布活動時間。

台北市觀光傳播局舉辦「2020大稻埕情人節」，原訂今晚在大稻埕延平河濱公園登場，將於20點20分施放480秒浪漫煙火，還請來萬芳、艾怡良、小男孩樂團等歌手要連唱5小時，下午還有不少民眾在河堤等，攤販也已就定位，不料颱風攪局，北市宣布活動延期。

柯文哲今晚出席台北流行音樂中心壓力滿載測試，會前受訪時無奈表示，突然出現颱風，消防局也說陣風超過5級，基於安全理由才暫停，他也自爆，「一開始劉奕霆(觀光傳播局局長)還不肯停」，但已經發海上颱風警報、強降雨，也不希望花這麼多錢效果不好。