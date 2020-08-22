公車急煞車、猛起步 學者建議加重「駕駛平穩性」評分

北市政府、公車業者、學者與市民下午舉辦座談「公車議題—公車好行，揪夥來TALK」，改善公車服務品質。其中針對有輪椅族、長者及孕婦或一般民眾搭車受傷，學者建議，在公車評鑑部分，可在「駕駛平穩性」評分項目提高評分，來改善公車急煞車、猛起步的現象。

不過，座談時，也有公車司機表達意見，希望乘客與駕駛能互相體諒，很多夾傷乘客事件，以及曾出不窮的摔傷、及公車過站不停現象，起因是乘客在滑手機時未注意，因此讓乘客與駕駛產生了極大的誤會。

台北市議員陳怡君去年跨黨派提案通過，請市府公運處每年一次，召開公車業者、公車駕駛與乘客的說明會。北市府今天舉辦對談會，在市府二樓親子劇場舉行，參與人數約200人，開放20位民眾上台發言，發言對象包含：學生、婦女、長者、身心障礙者及駕駛。

教授羅孝賢表示，針對長者搭乘公車受傷，或許台灣公車可以參考日本，在公車停好後，乘客才能移動。台北市公共汽車客運商業同業公會理事長余偉斌表示，在公車評鑑部分，可以在「駕駛平穩性」評分項目提高評分，來改善公車急煞車、猛起步的現象。

公運處長常華珍說，乘車文化上，會多加宣傳乘客緊握扶手，待停穩後下車，減少乘客受傷的機率。會跟公車業者來討論，如何讓班距更穩定，提供穩定服務。此外針對娃娃車、輪椅族的需求，駕駛需要主動協助使用斜坡版、側傾裝置，公運處會要求來強化駕駛操作的熟悉度。