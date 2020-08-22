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擺攤聽民意 費鴻泰：不少民眾關心危老房屋重建

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
國民黨立委費鴻泰擺攤聽民意，不少民眾關心危老房屋重建。圖／費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰擺攤聽民意，不少民眾關心危老房屋重建。圖／費鴻泰提供

國民黨立委費鴻泰擺攤聽民意，上午在吳興街152號前聽鄉親朋友的意見，不少民眾提到危老房屋重建問題，費鴻泰承諾會找政府負責都市更新相關單位，到社區召開說明會，讓住戶可以充分了解自己的建築符合怎樣的條件。

費鴻泰說，吳興商圈旁有一棟35戶的大樓住戶來詢問，危老重建與一般重建的條件，有什麼差別？哪一種對原住戶都更比較有利？費鴻泰說，他承諾會找政府負責都市更新相關單位，到社區召開說明會，讓住戶可以充分了解自己的建築符合怎樣的條件。

費鴻泰與民眾分享個人的選民服務實績，舉例說明「仁愛尚華大樓」成為台北市第一個自辦都更成功範例，這是當年他與議員陳永德以及信義區正和里尹俊富里長，和住戶們與政府相關單位的努力成果。

費鴻泰說，921大地震後，「仁愛尚華大樓」被判定是危樓，歷經近十年努力整合住戶意見，終於在2009年7月拆除重建，2013年9月16日完工。仁愛尚華大樓在全數居民擁有重建共識，以及民意代表、政府單位、金融機構等協助，從危樓變身豪宅，可作為危老重建計畫的參考案例。

費鴻泰 都更 建築

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