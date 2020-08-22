新北青年就業公民審議 關注慣老闆與勞權

新北市青年就業公民審議今天舉行，就業青年關注「慣老闆」的違法雇主、學用落差及職訓培力等，並盼企業徵才資訊公開透明；新北市府盼與企業合作，讓數位職訓課程分享更多人。

「新北市青年就業公民審議」三重區域會議今天舉行，新北市政府希望透過會議，由下而上蒐集年輕人對創業、就業、職業訓練的意見，作為制訂政策的參考。

新北市勞工局指出，疫後振興經濟時，希望協助青年有更多元的就業輔助管道，幫助青年將危機變成轉機，創造更良好的就業環境。

勞工局自7月中旬起將辦理4場青年就業公民審議民主會議，就業青年迫切關注議題是「慣老闆」的違法雇主、學用落差及職訓培力、職涯規劃、勞動權益不被壓榨，並盼望企業徵才資訊公開透明。

今天參與小組討論的成員提議，希望建置「透明化溝通平台」定期檢核資方，希望對資方發放「勞基法認證標籤」等方式，讓企業徵才時，求職年輕人有對等與透明化資訊。

學員今天很在意職業訓練課程，盼望新北市府協助建立更便宜、便利、多元的數位化課程。

對此，參與座談的新北市長侯友宜回應，很多私人企業原本就有在職訓練課程，有些只開放內部使用，但市府可與企業合作，建構線上資源平台分享給民眾。

侯友宜勉勵青年須隨著時代轉型，例如宅經濟的外送、電商、影音串流平台，在疫後蓬勃發展；未來的勞工要培養有興趣的第二專長，斜槓青年是必然的，鼓勵青年多參與職訓，隨著時代趨勢調整步伐。

「慣老闆」一詞，在2010年開始出現，主要是用來指那些不想花費培訓成本、只給低薪或甚至頻頻違法的資方，而被員工或鄉民們指責為「慣老闆」。