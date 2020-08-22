新北中秋庇護特賣起跑 侯友宜讚黃子佼比他還會賣

中秋節即將到來，新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣，現場邀請新北16家庇護工場設攤提供多款中秋限定禮盒。市長侯友宜及代言人黃子佼也特別到場鼓勵庇護員工，並強力推銷庇護商品。

侯友宜表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每一位都像我們的孩子，在中秋佳節家家戶戶團圓的日子裡，希望企業與市民朋友們能夠一起支持庇護工場。

黃子佼說，今年中秋節餽贈親友的禮品，他會自掏腰包，把高達20萬元預算，平均分配給代言的新北市庇護工場，力挺代言產品，也期望大家共襄盛舉，多多支持新北庇護工場產品。

勞工局表示，新北市現有26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新。

今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，像喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場推出的「富貴牡丹花後背包禮盒」、超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」、糕菲膳工坊「夢想起飛禮盒」、愛盲土城庇護工場「平安討喜禮盒」及慈育庇護工場「月餅書禮盒」等，都是2020中秋送禮的最佳首選。