快訊

巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪大雨特報

新北中秋庇護特賣起跑 侯友宜讚黃子佼比他還會賣

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣。記者江婉儀／攝影
新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣。記者江婉儀／攝影

中秋節即將到來，新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣，現場邀請新北16家庇護工場設攤提供多款中秋限定禮盒。市長侯友宜及代言人黃子佼也特別到場鼓勵庇護員工，並強力推銷庇護商品。

侯友宜表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每一位都像我們的孩子，在中秋佳節家家戶戶團圓的日子裡，希望企業與市民朋友們能夠一起支持庇護工場。

黃子佼說，今年中秋節餽贈親友的禮品，他會自掏腰包，把高達20萬元預算，平均分配給代言的新北市庇護工場，力挺代言產品，也期望大家共襄盛舉，多多支持新北庇護工場產品。

勞工局表示，新北市現有26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新。

今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，像喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場推出的「富貴牡丹花後背包禮盒」、超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」、糕菲膳工坊「夢想起飛禮盒」、愛盲土城庇護工場「平安討喜禮盒」及慈育庇護工場「月餅書禮盒」等，都是2020中秋送禮的最佳首選。

勞工局表示，無法前來的朋友，可到yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，想了解更多活動相關訊息，可上新北勞動雲臉書或致電勞工局(02)2960-3456分機6588洽詢。

新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣。記者江婉儀／攝影
新北市政府勞工局籌劃「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會，今天在板橋車站B1廣場熱鬧開賣。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左一）、藝人黃子佼（右一）今出席中秋特賣會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左一）、藝人黃子佼（右一）今出席中秋特賣會。記者江婉儀／攝影

庇護工場 中秋節

延伸閱讀

影／乾華所長心肌梗塞猝死 侯友宜：從優因公死亡撫卹

影／再挺葉彥伯！侯友宜「逆時中」諫言：中央應修正不足

金山小編猝死案成立外聘審查小組 侯友宜：公開透明

廣播金鐘摃龜 孟耿如對黃子佼撂「你怎麼這麼沒用?」

相關新聞

巴威海上警報發布 預估今晚到明天清晨離新北市最近

今年第8號巴威颱風一路北上，中央氣象局對新北市北部海域發布海上颱風警報，市府上午先成立災害應變中心。下午由副市長謝政達召...

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

颱風巴威來勢洶洶，中央氣象局上午10點30分發布海上颱風警報，因應巴威颱風海警發布，台北市政府依照「專業爆竹煙火施放作業...

殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

巴威颱風今天生成，中央氣象局在上午發布海上警報，新北市漁業管理處今晚原本要在淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，今在粉專貼文公告，施...

台灣人情味 加拿大僑胞海運家具給新北幸福小站做公益

新北市環保局二手家具「幸福小站」開張前，接獲一位旅居加拿大的陳姓男子信函，表示最近要搬回台灣，想要把加拿大家中使用的家具...

中市府改善大坑生態園區 成台中賞蝶新秘境

有台中市後花園美稱的大坑風景區，吸引不少民眾登山休憩，台中市政府最近提升大坑生態園區的自然生態環境品質，已在近期完工，大...

大龍市場外鋪玻璃「暗漠漠」 民眾路過以為店沒開

台北市大龍市場去年12月剛啟用，也是國內首座綠建築市場，文青式建築風格曾掀起話題，但外鋪攤採用深色玻璃窗，號稱能遮蔽西曬...

屏東可可風格野餐會下午淡水登場 500份甜點免費品嘗

新北市淡水將捷金鬱金香酒店今天下午3點到6點半，在淡水滬尾藝文休閒園區舉辦「屏東可可．風格野餐會」，現場將展售 世界大賽...

北流主廳館今測試演出9月營運 全國最大升降舞台亮相

北流主廳館今晚進行壓力測試演出。北市工務局指出，經過多年的籌備，北基地主廳館工程在104年1月12日開工後，歷經4年的打...

事業廢棄物代清費 北市明年起漲3成

北市實施垃圾分類，理應要減量，但近年受託處理的廢棄物卻一直增加，北市環保局將調漲焚化廠垃圾代清費，事業廢棄物從每公噸20...

北市委外場館 外帶餐具收費上路

台北市政府委外場館實施「外帶一次性餐具計價收費」上路，萬芳醫院昨天起率先啟動，年底前尚有「林語堂故居」、「台北小巨蛋站-...

北流來襲不斷電 開放現場補位

台北流行音樂中心北基地「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試今晚登場，5000張免費票券日前開放5分鐘即被索取一空。北市...

王子麵3D造型悠遊卡來了

王子麵是許多台灣人小時候的零食，悠遊卡公司搶搭懷舊熱潮，將推出「王子麵50周年紀念3D造型悠遊卡」，8月24日起限期5天...

熱門新聞

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。