黃子佼推庇護中秋特賣成績佳 侯友宜稱可當市長

「愛漫中秋 庇護獻禮」中秋特賣會今天在台鐵板橋車站舉行，代言藝人黃子佼到場鼓勵庇護員工。市長侯友宜說，黃子佼推銷的庇護禮品熱賣，成績與影響力比他大，足以擔任市長。

新北市政府勞工局今天邀請新北市16家庇護工場，在台鐵板橋車站地下廣場設攤，提供多款中秋限定禮盒，侯友宜及黃子佼一起出席活動。

黃子佼不但現場推銷多項禮品，他也參加學員走秀，同時說明在他的直播節目中，他主動行銷庇護工廠的禮品。

黃子佼說，庇護工場的禮品品質好，讓他強力推薦給親朋好友。為展現支持態度，他今年要準備新台幣20萬元的中秋禮品，決定向新北的庇護工場採購。

侯友宜致詞時推崇黃子佼熱心公益，且在直播節目中行銷庇護工場禮盒，都熱賣狂銷，顯示黃子佼的影響力遠大於新北市長。他戲稱，將來應該由黃子佼來擔任新北市長。

侯友宜表示，新北現共有26家庇護工場，協助500名身障員工就業，希望企業與市民能一起支持庇護工場產品，市府各局處也要示範先支持位於市府地下1樓的烘焙、洗衣、按摩等庇護單位，讓中秋更有溫度。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊經濟民生，連帶使得身障社福團體生計大受影響，希望藉特賣活動刺激買氣，幫助弱勢團體度過難關。

勞工局表示，喜憨兒庇護工場與繪本畫家幾米合作的禮盒、唐氏症基金會「愛不囉嗦」手作體驗館的「童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場推出「富貴牡丹花後背包禮盒」、慈泰庇護工場餅乾禮盒、糕菲膳工坊「夢想起飛禮盒」、愛盲土城庇護工場「平安討喜禮盒」及慈育庇護工場「月餅書禮盒」，都是中秋送禮首選。