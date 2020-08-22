巴威海上警報發布 預估今晚到明天清晨離新北市最近

今年第8號巴威颱風一路北上，中央氣象局對新北市北部海域發布海上颱風警報，市府上午先成立災害應變中心。下午由副市長謝政達召開災害應變中心整備會議。他要求市府局處與區公所落實防颱整備工作，包含82座抽水站、通訊設備都要測試，招牌、路樹及鷹架也要固定。

天氣風險公司預判分析，巴威颱風朝北部海面前進，預估今晚至明天清晨最接近新北市海域，降雨量可達大雨等級。

市長侯友宜隨後也前往了解颱風動態，他表示，北部海域已公告為警戒區，海邊可能出現長浪及較強陣風，請市民配合避免前往觀浪、釣魚，如違反規定進入警戒區，且勸離不配合，市府一律依法處理。

另外，原先預定辦理的淡水漁人碼頭煙火秀已宣布延期，其他活動也正評估是否停辦或延期。