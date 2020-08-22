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大稻埕情人節晚間登場 陳時中籲戴口罩

中央社 / 台北22日電
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，大稻埕情人節雖然活動在戶外，但仍籲大家戴口罩。聯合報資料照片
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，大稻埕情人節雖然活動在戶外，但仍籲大家戴口罩。聯合報資料照片

大稻埕情人節今天晚間登場，預估有8萬人共襄盛舉，疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，雖然活動在戶外，但仍籲大家戴口罩，至於是否要針對不戴口罩者開罰，還須再觀察。

2020大稻埕情人節今天在大稻埕延平河濱公園登場，活動從晚間5時開始，台北市警方將從晚間6時起，針對周邊道路實施二階段交通管制，煙火將於晚間8時20分施放。

往年大稻埕情人節都會有許多人湧入參與，今年也預估將有8萬人同樂，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會上表示，這個大型活動雖然在戶外，但活動這麼盛大跟令人興奮，民眾若要保持距離可能有點困難，呼籲大家一定要戴口罩。

陳時中日前曾宣布8大場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所，有媒體今天也詢問是否針對不戴口罩會有更強制性作為，陳時中說，目前觀察大家戴口罩狀況有逐步進步中，因此要再觀察一下。

口罩 大稻埕 陳時中

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