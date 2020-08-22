殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

巴威颱風今天生成，中央氣象局在上午發布海上警報，新北市漁業管理處今晚原本要在淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，今在粉專貼文公告，施放煙火的煙火船無法出港，宣布取消今晚的煙火秀，工作團隊們將研議擇期辦理。

農業局今天在FB粉專「稼日時光」貼文指出，因為海上警報發佈，因此公告取消淡水漁人碼頭煙火秀，工作團隊們將研議擇期辦理，對期待活動的粉絲跟民眾至上十二萬分的歉意。另外，今日的「草里潮市集」因在草里漁港區域內辦理活動，同步取消擇期舉辦。

農業局表示，明日的「深澳漁港鎖定鐘生不厭卷」七夕情人節露天電影院，則因降雨等不定因素為免掃興，一併取消擇期辦理。

淡水漁人碼頭煙火秀活動原定從今晚7點開始，先由「Nite Birds」樂團帶來異國風情演出，接著就是加長版5分20秒煙火秀，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，震撼加倍，看完煙火還可去欣賞情人橋光雕秀，總共932盞科技智慧LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，讓人嗨翻一整晚。

「草里潮市集」則是將海港元素結合文青木作風格，同時推出新手釣客工作坊課程，安排專業釣魚講師現場指導，體驗釣魚樂趣，提前網路預約可領到100元市場消費折扣券。

漁管處也將深澳漁港打造成露天星空電影院，情侶來此可先去海天步道欣賞浪漫海景，傍晚7點起可欣賞電影「52赫茲我愛你」，讓情侶們在海港感受浪漫氛圍。