樹林河濱公園露營區 推出振興券消費優惠方案

喜歡露營的民眾看過來！新北市高灘地工程管理處及海灣部落企業社提供民眾露營優惠，即日起至9月30日，民眾憑振興券到樹林河濱公園露營區消費可享有3大優惠。

高管處表示，為鼓勵在地消費，民眾如選擇免裝備露營，平日原價格2300元、假日3500元，使用振興券就可有優惠價格，平日只要2000元、假日3000元，需提前一周訂位。

業者同時也推出露營優惠，第一帳8折，第二帳75折，第三帳7折；若超過六個帳篷以上的團體露營或包區，請與園區營主聯絡，另有團體優惠；此外，只要在營區內使用振興券消費，入場費享有滿千送百元優惠，此優惠在下次入場時抵用。