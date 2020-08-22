樹林河濱公園露營區 推出振興券消費優惠方案
喜歡露營的民眾看過來！新北市高灘地工程管理處及海灣部落企業社提供民眾露營優惠，即日起至9月30日，民眾憑振興券到樹林河濱公園露營區消費可享有3大優惠。
高管處表示，為鼓勵在地消費，民眾如選擇免裝備露營，平日原價格2300元、假日3500元，使用振興券就可有優惠價格，平日只要2000元、假日3000元，需提前一周訂位。
業者同時也推出露營優惠，第一帳8折，第二帳75折，第三帳7折；若超過六個帳篷以上的團體露營或包區，請與園區營主聯絡，另有團體優惠；此外，只要在營區內使用振興券消費，入場費享有滿千送百元優惠，此優惠在下次入場時抵用。
高管處表示，民眾可帶著全家大小到營區辦理家庭聚會活動，營區提供戲水泳池及卡拉ok音響設備，營位數量有限，務必提前預約，詳情可洽詢FB粉絲專頁：「愛露營 海灣部落河濱公園露營區」，或致電0926-766-326洽詢。
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