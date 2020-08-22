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台灣人情味 加拿大僑胞海運家具給新北幸福小站做公益
新北市環保局二手家具「幸福小站」開張前，接獲一位旅居加拿大的陳姓男子信函，表示最近要搬回台灣，想要把加拿大家中使用的家具、家電及用品，透過海運方式捐贈給幸福小站，希望幫助弱勢家庭，為台灣盡心力。環保局表示，光海運價格就要上萬元，拍賣的價格可能還不足以押抵運費，但卻能感受到濃濃的台灣人情味。
陳先生原本要捐贈的物資共有80多件，但其中有些如鍋碗瓢盆、玻璃杯及枕頭等涉及個人衛生用品，評估不適合再媒合使用，雙方討論後，環保局共收到40幾件家具及家電，其中包括有60吋LED電視、咖啡桌、邊櫃、沙發椅、餐桌椅、電子鍋、微波爐等。估算海運費用要上萬元，都由捐贈人出資寄送至幸福小站。
環保局表示，後續將優先媒合幸福小站支援的弱勢家庭，或透過「新北市再生家具展售中心」拍賣，所得納入新北市「愛心大平台」做公益。
新北市幸福小站今年已媒合1331件物資，協助319戶弱勢家庭添置家具或家電，也透過「新北市再生家具展售中心」、「再生家具拍賣網」及與「新北市立圖書館汐止、林口及鶯歌分館」合作，利用多元的展售管道促進二手家具再利用，累計售出365件物資，所得都納入公益。
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