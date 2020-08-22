中市府改善大坑生態園區 成台中賞蝶新秘境

有台中市後花園美稱的大坑風景區，吸引不少民眾登山休憩，台中市政府最近提升大坑生態園區的自然生態環境品質，已在近期完工，大幅提升棲地水池保水度及步道舒適性，生態也逐漸回復，夏日是蝶類大發生的時間，現在園區隨處可見蝴蝶成群，民眾可規劃來場豐富的生態之旅。

中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑擁有溫泉、山景及景觀餐廳等豐富觀光資源，大坑生態園區為免費開放的休閒場所，加上2015年通過行政院環保署環教場所認證後，吸引許多喜愛大自然的民眾前往體驗，園區內的生態相當豐富，光是蝴蝶種類就高達140多種，也有眾多獨特的昆蟲及蛙類棲息於此，為中台灣體驗自然生態及環境教育首選的地標，更榮獲環保署評鑑為五顆星優等環教場域。

為讓民眾有更加安全與舒適的休憩環境，市府將舊有木棧道修繕為全齡步道、新增兩座雨撲滿儲水設施，減少乾旱期缺水困擾，以及特別建置生態緩流水道增加螢火蟲棲息地，孕育大坑生態物種多樣性。民眾可至生態豐富的登山步道吸收山林芬多精、大啖在地特色美食芋圓、麻竹筍、甕窯雞等，再去附近的溫泉會館享受美人湯舒緩身心疲勞，推薦來趟2日遊感受大坑心體驗。