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中市府改善大坑生態園區 成台中賞蝶新秘境

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
夏日是蝶類大發生的時間，現在大坑生態園區隨處可見蝴蝶成群。圖／台中市政府提供
夏日是蝶類大發生的時間，現在大坑生態園區隨處可見蝴蝶成群。圖／台中市政府提供

台中市後花園美稱的大坑風景區，吸引不少民眾登山休憩，台中市政府最近提升大坑生態園區自然生態環境品質，已在近期完工，大幅提升棲地水池保水度及步道舒適性，生態也逐漸回復，夏日是蝶類大發生的時間，現在園區隨處可見蝴蝶成群，民眾可規劃來場豐富的生態之旅。

中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑擁有溫泉、山景及景觀餐廳等豐富觀光資源，大坑生態園區為免費開放的休閒場所，加上2015年通過行政院環保署環教場所認證後，吸引許多喜愛大自然的民眾前往體驗，園區內的生態相當豐富，光是蝴蝶種類就高達140多種，也有眾多獨特的昆蟲及蛙類棲息於此，為中台灣體驗自然生態及環境教育首選的地標，更榮獲環保署評鑑為五顆星優等環教場域。

為讓民眾有更加安全與舒適的休憩環境，市府將舊有木棧道修繕為全齡步道、新增兩座雨撲滿儲水設施，減少乾旱期缺水困擾，以及特別建置生態緩流水道增加螢火蟲棲息地，孕育大坑生態物種多樣性。民眾可至生態豐富的登山步道吸收山林芬多精、大啖在地特色美食芋圓、麻竹筍、甕窯雞等，再去附近的溫泉會館享受美人湯舒緩身心疲勞，推薦來趟2日遊感受大坑心體驗。

觀旅局表示，改善工程完工後，民眾將更能體驗生態旅遊、環境教育及自然多元樣貌，熱愛自然生態的遊客也能盡情享受大坑生態園區的森林浴，在白天可看見成群蝴蝶翩翩飛舞，在初春晚上更能找到螢火蟲的蹤跡；園區在假日也有專業志工生態導覽解說及平日開放團體預約申請環境教育課程，導覽解說服務與相關申請辦法請上台中市風景區管理所網站查詢 https://www.scenic.taichung.gov.tw/

大坑生態園區入口意象改善工程完工後。圖／台中市政府提供
大坑生態園區入口意象改善工程完工後。圖／台中市政府提供
台中市政府建置生態緩流水道增加螢火蟲棲息地。圖／台中市政府提供
台中市政府建置生態緩流水道增加螢火蟲棲息地。圖／台中市政府提供

生態園區 自然生態 台中市

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