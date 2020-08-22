大龍市場外鋪玻璃「暗漠漠」 民眾路過以為店沒開

台北市大龍市場去年12月剛啟用，也是國內首座綠建築市場，文青式建築風格曾掀起話題，但外鋪攤採用深色玻璃窗，號稱能遮蔽西曬，卻常讓顧客誤以為店家「沒開門」，外地客還誤認是內鋪攤商的後門，營運8個多月以來，攤商大喊吃不消，批評綠建築設計不符市場需求，隔熱效果也有限，盼能改成透明透亮窗。

對此，市場處坦承，不否認攤商反彈聲浪，但當時考量西曬問題、整體市場特色、建築師理念，設計圖也通過都市計畫審議，但因牽涉綠建築，建築功能無法說改就改，「若要改善也要經成本效益評估」，短期內會增加攤舖標示，讓消費者能親近，持續與業者溝通，再觀察施行成效，暫無調整計畫。

大龍市場共有82個攤位，外鋪27攤、生鮮區34攤、熟食區21攤，實地從正門處走入，即便外鋪店家有裝設小招牌，但大面積深色落地玻璃窗，一個不留神，確實容易忽略外鋪攤，有時還要多走近兩步，才能確定有沒有開店。隨機詢問採買民眾，還有人誤以為是室內攤商後門，直說可能只有熟客才知道。

「這個烏漆嘛黑根本看不到」，外鋪攤商指著落地窗抱怨，如果是外地客，通常都直接走入室內逛，曾有朋友來找，還誤會當天沒營業。攤商也喊冤，市場重新開幕至今，生意比以前少了三分之一，有時做到中午11點就準備收攤，整個市場生意都不好，外鋪更是雪上加霜，他認為跟人口老化、交通不便有關，如果沒做網路宣傳，根本就沒人潮。

另間外鋪攤商指出，為避免顧客以為沒營業，不顧冷氣跑光，早上9點前會把拉門打開，每期電費上看5000多元；他也提到，開幕前就知道有黑玻璃，跟市場處反映，對方卻說是要隔熱，當下想說「那就嘗試看看」，不料生意真不見起色，隔熱效果也有限，降溫也得靠冷氣。