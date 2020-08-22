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北市高中自治組織分配學生社團經費　今年擴大補助15校

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市教育局去年創全國之先，選定6所公私立高中職，補助每校社團活動共5萬元，圖為景美女中班聯會。圖／北市教育局提供
北市教育局去年創全國之先，選定6所公私立高中職，補助每校社團活動共5萬元，圖為景美女中班聯會。圖／北市教育局提供

高中學生社團多元，有些社團為了能更增廣見聞，也會外聘師資，若遇到成果發表，往往也得四處找廠商拉贊助，或自掏腰包繳社費，才有經費「辦到好」。北市教育局去年創全國之先，選定6所公私立高中職，補助每校社團活動共5萬元，並讓校內學生自治組織操作計畫審查及經費分配，整體成效不錯，109學年度起將擴大加碼至15校，預計9月30日截止收件。

教育局中等教育科長諶亦聰表示，北市33所公立高中職皆有學生自治組織，去年議會建議讓學生自治組織有權限分配預算，培力學生自治組織運作，教育局便在年底推出6校補助計畫，由學生會擬定經費分配辦法，並經會議通過，但因期程較趕，最終僅6校申請，包含內湖高中、南湖高中、景美女中、陽明高中、明倫高中及松山工農。

景美女中校內有50多個社團，學務主任江信良表示，向教育局申請前，先由訓育組代擬經費申請辦法，並交付學生班代大會審查通過，接著開放社團提經費申請，補助範圍包含場地、師資等，約有近10個社團提出經費需求，接著再經由班代大會審議通過，事後也有學生主動表示，希望在擬定補助辦法階段，就全權讓學生自己來，江也坦言，當時申請期程較趕，今年勢必能有更多討論機會。

內湖高中則有40多個社團，學務主任林素娥說，由訓育組長帶領學生會幹部擬定補助計畫，也多次召開社團會議，擬定申請規章，包含申請期限、審查基準，共有20幾個社團提申請，並經由學生會實質審查後，再召開社團會議，公布經費分配。

但整筆預算「僧多粥少」，林素娥說，有些社團只寫要辦活動，卻沒提出具體規畫而被駁回，預算也因申請者眾多，有所刪減，但透過多場社團會議，執行過程相當順利，唯獨經費核銷仍要加強宣導，有時學生單據忘記打統編，就要重跑程序。

教育局表示，109學年起將擴大補助15校，9月11日將在南湖高中辦理計畫說明會，並邀請「前輩」學校分享推動經驗，讓各校社團、學生會長來交流，預計9月30日截止收件。

高中學生社團多元，若遇到成果發表，往往也得四處找廠商拉贊助，或自掏腰包繳社費，才有經費「辦到好」。圖／北市教育局提供
高中學生社團多元，若遇到成果發表，往往也得四處找廠商拉贊助，或自掏腰包繳社費，才有經費「辦到好」。圖／北市教育局提供

教育局 景美女中 北市

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